Χαμενεΐ: Το Ιράν θα απαντήσει σε κάθε νέα στρατιωτική απειλή

Το Ιράν θα απαντήσει σε κάθε νέα στρατιωτική απειλή, προειδοποίησε την Τετάρτη ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ.



Το Ιράν, έχει τη δυνατότητα να καταφέρει μεγάλο πλήγμα στους αντιπάλους του, μεγαλύτερο από αυτό που φάνηκε στον 12ήμερο ιρανοϊσραηλινό πόλεμο του περασμένου μήνα υποστήριξε σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: skai.gr

Το Ισραήλ είναι «καρκινικός όγκος», και οι ΗΠΑ συνεργοί στα ισραηλινά εγκλήματα, δήλωσε.

