Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν 300.000 ευρώ στο Ευρωκοινοβούλιο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε σήμερα προσφυγή των κληρονόμων του Ζαν-Μαρί Λεπέν εναντίον απόφασης που απαιτεί από τον πρώην ηγέτη του Εθνικού Μετώπου (το οποίο έχει πλέον μετονομασθεί σε Εθνικό Συναγερμό) να επιστρέψει περίπου 300.000 ευρώ που του είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αποζημίωση για επίσημα έξοδα.

Η υπόθεση αυτή είναι διαφορετική από εκείνη των κοινοβουλευτικών βοηθών του πρώην Εθνικού Μετώπου, που είχε στοιχίσει καταδίκες σε προσωπικότητες του κόμματος, μεταξύ των οποίων η Μαρίν Λεπέν, στις αρχές του 2025 στο Παρίσι.

Αφορά προσωπικές δαπάνες του Ζαν-Μαρί Λεπέν όταν ήταν ευρωβουλευτής, οι οποίες είχαν «αδικαιολόγητα» χαρακτηρισθεί επίσημα έξοδα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατηγορούσε τον συνιδρυτή του ακροδεξιού κόμματος, του οποίου υπήρξε ευρωβουλευτής σχεδόν συνεχώς επί τρεις δεκαετίες μέχρι το 2019, ότι ζήτησε να αποζημιωθεί για ολόκληρη σειρά προσωπικών εξόδων του χαρακτηρίζοντάς τα δαπάνες λειτουργίας.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf), με τον τρόπο αυτό ο Ζαν-Μαρί Λεπέν είχε αποζημιωθεί, χωρίς να πρέπει, για δαπάνες για ειδησεογραφικά δελτία, στυλό, κάρτες επισκεπτηρίου, γραβάτες, ομπρέλα, ζυγαριές κουζίνας, ρολόγια γραφείου, ηλεκτρονικά βραχιόλια, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, ακόμα και για 129 φιάλες κρασιού.

Ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε γνωστοποιήσει τον Ιούλιο 2024 στον Ζαν-Μαρί Λεπέν ότι πρέπει να επιστρέψει το ακριβές ποσό των 303.200,99 ευρώ.

Ο ακροδεξιός ηγέτης είχε προσφύγει κατά του αιτήματος αυτού υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την ασφάλεια δικαίου, τις θεμιτές προσδοκίες του και το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη. Μετά το θάνατό του, στις 7 Ιανουαρίου 2025, οι τρεις κόρες του, η Μαρίν, η Γιαν και η Μαρί-Καρολίν, είχαν δώσει συνέχεια στην προσφυγή του ως κληρονόμοι, εξηγεί το Δικαστήριο της ΕΕ.

Στην απόφασή του, το εν λόγω δικαστήριο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αναφέρει πως η διαδικασία του Ευρωκοινοβουλίου που οδήγησε στην απαίτηση της επιστροφής αυτών των χρημάτων, «δεν ήταν αντίθετη στις αρχές της νομικής ασφάλειας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης».

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα του Ζαν-Μαρί Λεπέν και των κληρονόμων του λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε την οφειλόμενη διαδικασία: ο Λεπέν ενημερώθηκε όπως έπρεπε, του επετράπη να απαντήσει και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τις δαπάνες. Αποφάνθηκε επίσης ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη δεν ισχύει σε διοικητικές διαδικασίες.

Κατά συνέπεια, «το Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του κ. Λεπέν και των κληρονόμων του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

