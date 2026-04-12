Απάντηση Άγκυρας: «Ο επικεφαλής της συμμαχίας της ανθρωπότητας» Ερντογάν κατά του «Χίτλερ» Νετανιάχου

«Η συνεχής στοχοποίηση του Προέδρου μας από τον Νετανιάχου αποτελεί τιμητική διάκριση για τον Πρόεδρό μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του AKP

Μετωπική σύγκρουση Άγκυρας – Ιερουσαλήμ σημειώνεται τις τελευταίες ώρες, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «Χίτλερ» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο.
 
«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ υπό την ηγεσία του Νετανιάχου δικάζεται 
ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για φερόμενη γενοκτονία.
 
»Ο τρέχων στόχος του Νετανιάχου είναι να υπονομεύσει τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες  και να συνεχίσει τις επεκτατικές πολιτικές του στην περιοχή. Διαφορετικά, θα δικαστεί στη χώρα του  και πιθανότατα θα καταδικαστεί σε φυλάκιση.
 
»Η στοχοποίηση του προέδρου μας από Ισραηλινούς αξιωματούχους με αβάσιμες, αλαζονικές και ψευδείς κατηγορίες είναι αποτέλεσμα της δυσφορίας που προκαλούν οι αλήθειες που έχουμε 
εκφράσει σε κάθε πλατφόρμα.
 
»Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό αθώων πολιτών και θα συνεχίσει να προσπαθεί να λογοδοτήσει ο Νετανιάχου για τα εγκλήματά του» καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Σφαγέας ο Νετανιάχου»

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος (AKP), Ομέρ Τσελίκ, αντέδρασε έντονα την Κυριακή στην επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά του Ταγίπ Ερντογάν. Τον Νετανιάχου ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη του Ισραήλ.

«Η συνεχής στοχοποίηση του Προέδρου μας από τον Νετανιάχου αποτελεί τιμητική διάκριση για τον Πρόεδρό μας.

»Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια συμμαχία της ανθρωπότητας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα δίκτυο σφαγών με επικεφαλής το Ισραήλ. Ο επικεφαλής αυτού του δικτύου σφαγών είναι ο Νετανιάχου. Ο επικεφαλής της συμμαχίας της ανθρωπότητας είναι ο Πρόεδρός μας».

»Με το μικρό του μυαλό (ο Νετανιάχου, χρησιμοποιεί αυτή την αηδιαστική έκφραση για σφαγή των Κούρδων αδελφών μας στην Τουρκία για να υποκινήσει τους Κούρδους αδελφούς μας στη Μέση Ανατολή που λένε ‘’δεν θα δράσουμε μαζί σας’’ ενάντια στον Σιωνισμό».

Τούρκοι εισαγγελείς φέρονται να απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας περισσότερα από 4.500 χρόνια φυλάκισης συνολικά.

