Η Ουγγαρία ανέφερε τον περασμένο μήνα το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού -το πρώτο αυτής της ιογενούς νόσου που καταγράφεται έπειτα από 50 χρόνια- σε μια φάρμα κοντά στα σύνορα με την Αυστρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, τον οποίο ενημέρωσαν οι ουγγρικές υγειονομικές αρχές.

Χιλιάδες βοοειδή χρειάστηκε να θανατωθούν καθώς η περίκλειστη χώρα προσπαθεί να περιορίσει την επιδημία. Η Αυστρία και η Σλοβακία έχουν κλείσει δεκάδες συνοριακές διαβάσεις, αφού κρούσμα της νόσου εμφανίστηκε και στο νότιο τμήμα της Σλοβακίας.

Η ουγγρική κυβέρνηση άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «βιολογικής επίθεσης» που πιθανώς προκάλεσε το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού στη χώρα, γεγονός που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των συνόρων και στη μαζική σφαγή βοοειδών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Σε αυτό το στάδιο, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο ιός δεν ήταν φυσικής προέλευσης, μπορεί να έχουμε να κάνουμε με έναν τεχνητά κατασκευασμένο ιό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, Γκέργκελι Γκούλιας.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Γκιούλιας τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι το ξέσπασμα του ιού ήταν αποτέλεσμα μιας βιολογικής επίθεσης, χωρίς να δώσει πληροφορίες για το ποιος μπορεί να ευθύνεται.

Πρόσθεσε ότι οι υποψίες βασίζονται σε προφορικές πληροφορίες που προήλθαν από ένα ξένο εργαστήριο και ότι τα ευρήματά του δεν έχουν ακόμη πλήρως αποδειχθεί και τεκμηριωθεί.

Ο αριθμός βοοειδών της χώρας ανερχόταν σε 861.000 κεφάλια με βάση την απογραφή ζωϊκού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο, ελάχιστα διαφοροποιημένο από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 1,2% των συνολικών αποθεμάτων βοοειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές.

Ιογενούς προέλευσης, αυτή η επιζωοτική ασθένεια, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική για τα ζώα αλλά αβλαβής για τον άνθρωπο, εμφανίστηκε κοντά στο Βερολίνο τον Ιανουάριο, για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2011.

Το 2001, έως και 10 εκατομμύρια ζώα σφαγιάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια επιδημία αφθώδους πυρετού που στοίχισε στη βρετανική οικονομία σχεδόν 10 δισεκατομμύρια λίρες. Ένα άλλο ξέσπασμα αφθώδους πυρετού έπληξε τη χώρα το 2007 και εκατοντάδες ζώα σφαγιάστηκαν στη Βουλγαρία το 2011, το τελευταίο γνωστό κρούσμα στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Ο Γκιούλιας τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν έχει εντοπιστεί καινούργιο ξέσπασμα και οι αρχές συλλέγουν συνεχώς δείγματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.