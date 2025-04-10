Λογαριασμός
Το «αληθινό πρόσωπο του Ιησού» σύμφωνα με την ΑΙ – Κινείται και χαμογελάει – Αντιδράσεις για το βίντεο

Το βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ιστορικά ανακριβές και άλλους μέχρι και … ιερόσυλο

jesus AI

Επιστήμονες έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να αναπαραστήσουν την μορφή του Θεανθρώπου χρησιμοποιώντας την τεχννολογία και βασιζόμενοι σε  «υπαρκτά» στοιχεία, κυρίως σε περιγραφές από τα Ευαγγέλια και την Ιερά Σινδόνη  - το σάβανο του Ιησού στο οποίο σύμφωνα με την θρησκεία, έχει αποτυπωθεί  τον πρόσωπό Του.

ιερα σινδονη

Τις τελευταίες ώρες – και εν όψη του Πάσχα (Οροδόξων και Καθολικών) - κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) το οποίο – βασιζόμενο στα ίδια στοιχεία – παρουσιάζει το «αληθινό πρόσωπο του Ιησού». 

Στο βίντεο φαίνεται ο Υιός του Θεού να χαμογελά, να γυρίζει το κεφάλι του και να προσεύχεται, όπως μπορεί να έκανε κάποτε πριν από τη σταύρωση γύρω στο 33 μ.Χ.

Το βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ιστορικά ανακριβές - η τεχνολογία έκανε τον Ιησού να φαίνεται πολύ πιο… λευκός από ότι θα ήταν στην πραγματικότητα ως γέννημα θρέμμα της Μέσης Ανατολής – μέχρι ακόμα και … ιερόσυλο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιησούς Πάσχα
