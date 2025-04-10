Επιστήμονες έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να αναπαραστήσουν την μορφή του Θεανθρώπου χρησιμοποιώντας την τεχννολογία και βασιζόμενοι σε «υπαρκτά» στοιχεία, κυρίως σε περιγραφές από τα Ευαγγέλια και την Ιερά Σινδόνη - το σάβανο του Ιησού στο οποίο σύμφωνα με την θρησκεία, έχει αποτυπωθεί τον πρόσωπό Του.

Τις τελευταίες ώρες – και εν όψη του Πάσχα (Οροδόξων και Καθολικών) - κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) το οποίο – βασιζόμενο στα ίδια στοιχεία – παρουσιάζει το «αληθινό πρόσωπο του Ιησού».

Στο βίντεο φαίνεται ο Υιός του Θεού να χαμογελά, να γυρίζει το κεφάλι του και να προσεύχεται, όπως μπορεί να έκανε κάποτε πριν από τη σταύρωση γύρω στο 33 μ.Χ.

AI reveals 'true face of Jesus' based on the Turin Shroud pic.twitter.com/5plpMfkubu — Massimo (@Rainmaker1973) April 8, 2025

Το βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ιστορικά ανακριβές - η τεχνολογία έκανε τον Ιησού να φαίνεται πολύ πιο… λευκός από ότι θα ήταν στην πραγματικότητα ως γέννημα θρέμμα της Μέσης Ανατολής – μέχρι ακόμα και … ιερόσυλο.

