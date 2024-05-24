Η Παλαιστινιακή Αρχή βρίσκεται στο χείλος οικονομικής ασφυξίας, εκτίμησε χθες Πέμπτη η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) σε έκθεσή της, καθώς η ροή των εσόδων της έχει σταματήσει σχεδόν εντελώς και η παλαιστινιακή οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, που μειώνει τα φορολογικά έσοδα.

Την περασμένη χρονιά, η Παλαιστινιακή Αρχή παρουσίασε έλλειμμα 682 εκατ. δολαρίων, ή αλλιώς 3,9% του ΑΕΠ, κι αναμένεται να το δει να διπλασιάζεται φέτος, φθάνοντας τα 1,2 δισ. δολάρια.

Αιτία είναι η μεγάλη μείωση των εσόδων που συγκεντρώνονται από την ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά δεν παραδίδονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς και η μεγάλη ύφεση της παλαιστινιακής οικονομίας, που αναμένεται να υποστεί συρρίκνωση που θα κυμανθεί μεταξύ του 6,5% και του 9,4% του ΑΕΠ, κατά την εκτίμηση της ΠΤ, που επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς προβλέψεις.

Η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50%, αφού ήδη είχε γνωρίσει μεγάλη συρρίκνωση από τα τέλη του 2023, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας στον θύλακο, σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η ύφεση θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση του ποσοστού της φτώχειας τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτή την τελευταία, στην πράξη όλος ο πληθυσμός έχει πλέον περάσει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Βασικός λόγος είναι η καταστροφή θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, με σχεδόν 500.000 χαμένες θέσεις, 200.000 στη Λωρίδα της Γάζας και σχεδόν 150.000 Παλαιστινίων που εργάζονταν στο Ισραήλ.

Η ανθρωπιστική κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, με τη διατροφική ανασφάλεια να πλήττει το 95% των κατοίκων της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θυλάκου να θεωρείται πλέον πως βρίσκεται σε κατάσταση λιμού, σε «καταστροφικά επίπεδα διατροφικής ανασφάλειας», κατά την έκθεση.

Επικαλούμενη μελέτη της London School of Hygiene and Tropical Medicine και του αμερικανικού πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, η έκθεση προειδοποιεί ακόμη πως από 58.000 ως 66.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα «αν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 252 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης αυτής κι οδηγήθηκαν στον θύλακο, 124 πιστεύεται πως παραμένουν όμηροι στα χέρια της Χαμάς, ωστόσο τουλάχιστον 37 θεωρείται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με αριθμούς του ισραηλινού στρατού.

Σε αντίποινα, οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με διακηρυγμένο στόχο τον αφανισμό της Χαμάς, κινήματος το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 35.800 Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα στις ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

