Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ήταν άμεσα αναμιγμένη στη φονική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στο Crocus City Hall, το συνεδριακό κέντρο κοντά στη Μόσχα, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 140 άνθρωποι, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία είχε ήδη διατυπώσει και προηγουμένως τέτοιους ισχυρισμούς, σημειώνει το Ρόιτερς, προσθέτοντας ότι ο Μπόρτνικοφ δεν έδωσε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

«Η έρευνα συνεχίζεται, όμως μπορούμε ήδη να πούμε με ασφάλεια ότι η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είναι άμεσα αναμιγμένη σ' αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Μπόρτνικοφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή στην αίθουσα συναυλιών το Μάρτιο και Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι έχουν πληροφορίες που δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκε από τον αφγανικό κλάδο του δικτύου, το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση.

Ο Μπόρτνικοφ δήλωσε, σύμφωνα με το TASS, ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν διαδραμάτισε ρόλο στο συντονισμό των ενεργειών των δραστών και ότι η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε επίσης άμεσο ρόλο.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ότι διευκόλυνε τη μεταφορά «μισθοφόρων και μαχητών διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και το Αφγανιστάν» στην Ουκρανία ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν εκεί εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.