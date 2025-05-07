Ουγγαρία: Αντίθετη στην πρόταση της ΕΕ για μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού αερίου

Κάθετα αντίθετη στην πρόταση της Κομισιόν για μπλόκο στην εισαγωγή φυσικού ρωσικού αερίου είναι η Βουδαπέστη.

Το σχέδιο των Βρυξελλών για κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στην Ουγγαρία 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, και ως εκ τούτου θα αντιταχθεί σε αυτή την επικίνδυνη πρωτοβουλία με όλη της τη δύναμη, διεμήνυσε την Τετάρτη ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αυτή η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, καθώς η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει σαφώς ότι κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει ποιες πηγές ενέργειας χρησιμοποιεί και από πού τις προμηθεύεται», υποστήριξε Ούγγρος υπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Facebook.

Η πρόταση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας, μιας χώρας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, από όπου αγοράζει περίπου το 80% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και περίπου το 65% των αναγκών της σε πετρέλαιο.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι «επιθετική» και ενέχει «ένα ακόμη πολύ σοβαρό λάθος», ενώ παράλληλα καταδεικνύει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας ήταν μια αποτυχία, δηλώνει επίσης ο Πέτερ Σιγιάρτο.

Πηγή: skai.gr

