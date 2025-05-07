Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και «δεκάδες» τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας.

Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Τουλάχιστον 16 (νεκροί) και δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, μετά τη σφαγή που διέπραξε ο κατακτητής» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν.

Πηγή: skai.gr

