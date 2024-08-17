Μια απίστευτη ανακάλυψη έκανε εν αγνοία της μια 10χρονη σε παραλία της Νότιας Ουαλίας στην οποία είχε πάει βόλτα με τη μητέρα της.

Η 10χρονη Τίγκαν, εντόπισε πέντε τεράστια ίχνη που οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι το σημάδι δεινόσαυρου που υπήρχε εκεί πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια.

Οι παλαιοντολόγοι πιστεύουν ότι τα ίχνη, τα οποία απέχουν μεταξύ τους έως και 75 εκατοστά, έγιναν από ένα τεράστιο φυτοφάγο δεινόσαυρο τώρα γίνονται προσπάθειες για την επαλήθευση τους.

Το BBC αναφέρει ότι η Τίγκαν με τη μαμά της ενημερώθηκαν από την επιμελήτρια παλαιοντολογίας του Εθνικού Μουσείου της Ουαλίας ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για γνήσια αποτυπώματα δεινοσαύρων.

Girl discovers dinosaur footprints on beach walk https://t.co/ubdvmfNhVF — BBC Science News (@BBCScienceNews) August 16, 2024

«Τα ίχνη είναι τόσο μεγάλα, που θα έπρεπε να είναι ένας τύπος δεινοσαύρου που ονομάζεται σαυροποδόμορφος», ανέφερε η επιμελήτρια παλαιοντολογίας του Εθνικού Μουσείου Ουαλίας.

Από την πλευρά της η 10χρονη, μιλώντας για την εμπειρία της είπε: «Βρήκαμε κάτι μεγάλες τρύπες που έμοιαζαν με ίχνη δεινοσαύρων, οπότε η μαμά τράβηξε μερικές φωτογραφίες, έστειλε email στο μουσείο και φάνηκε ότι ήταν από έναν δεινόσαυρο με μακρύ λαιμό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.