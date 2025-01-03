Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λόιντ Όστιν θα συγκαλέσει συνάντηση των συμμάχων της Ουκρανίας στην αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία την επόμενη Πέμπτη για να συζητήσουν τη στρατιωτική βοήθεια, λίγες μέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη προεδρική θητεία του.

Στη συνάντηση της επονομαζόμενης Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας εκτός από τον Όστιν θα συμμετάσχουν υπουργοί Άμυνας από περισσότερες από 50 χώρες. Πρόκειται για την 25η φορά που οι σύμμαχοι υπέρ της Ουκρανίας συναντώνται από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επρόκειτο να προεδρεύσει μιας συνάντησης σε επίπεδο αρχηγών κρατών κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης επίσκεψης στη Γερμανία τον Οκτώβριο, η οποία ακυρώθηκε των επιπτώσεων από τον τυφώνα Μίλτον.

Δεν έχει συγκληθεί πλήρης συνεδρίαση της ομάδας μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές τον Νοέμβριο.

Επικεφαλής της συμμαχίας – γνωστή και ως Ramstein από την ομώνυμη αεροπορική βάση στην οποία συνήθως συγκαλείται - είναι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί το βασικό όχημα για τον συντονισμό της δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης, από την αεράμυνα, τα drones έως και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο γρήγορα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα συνεχίσει την πρωτοβουλία. Ορισμένοι αξιωματούχοι ήθελαν να αναλάβει το ΝΑΤΟ την ηγεσία του δικτύου για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί με ή χωρίς την υποστήριξη του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα στρατιωτική βοήθεια για το Κίεβο.



Πηγή: skai.gr

