Φινλανδία: «Όχι» στο αίτημα να απελευθερωθεί δεξαμενόπλοιο που ερευνάται για ζημιές στον Estlink 2

Φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα το αίτημα για την απελευθέρωση του πετρελαιοφόρου δεξαμενοπλοίου που σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται ύποπτο για τις ζημιές που προκάλεσε σε μια υποθαλάσσιας γραμμή ηλεκτροδότησης και τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών την περασμένη εβδομάδα.

Η Φινλανδία στις 26 Δεκεμβρίου συνέλαβε το δεξαμενόπλοιο Eagle S που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο με την υποψία ότι προκάλεσε ζημιά στη Φινλανδο-Εσθονική γραμμή ηλεκτροδότησης Estlink 2 όπως επίσης και σε καλώδια τηλεπικοινωνιών την προηγούμενη μέρα, καθώς έσερνε την άγκυρα του στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την εταιρεία Caravella LLC FZ που έχει την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην οποία ανήκει το δεξαμενόπλοιο, είχε ζητήσει την απελευθέρωση του πλοίου και του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.