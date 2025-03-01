Τον επόμενο μήνα θα ετήσια ιατρική εξέταση του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει την ετήσια ιατρική εξέτασή του στο ιατρικό στρατιωτικό κέντρο Walter Reed National Military Medical Center, τον επόμενο μήνα, ανέφερε ο προσωπικός γιατρός του σε μία ανακοίνωση που διένειμε ο Λευκός Οίκος.

“Η ημέρα της ιατρικής εξέτασής του θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες”, δήλωσε ο ιατρός Σον Μπαρμπαμπέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

