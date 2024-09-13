Ο Σολτς θέλει να σώσει το πολιτικό του μέλλον απειλώντας την ευρωπαϊκή ενότητα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στη σκιά της μεγάλης ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς προσπαθεί να σώσει το πολιτικό του μέλλον απειλώντας, ωστόσο, εκείνο της ευρωπαϊκής ενότητας.

Η απόφαση του γερμανικού τρικομματικού συνασπισμού για την επιβολή ελέγχων, για έξι μήνες, στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, υπονομεύει ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εκείνο της ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, τα σχέδια για περισσότερες απορρίψεις αιτημάτων ασύλου αλλά και ταχείες επιστροφές των αιτούντων άσυλο στις χώρες πρώτης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη και απελάσεις σε τρίτες χώρες τινάζει στον αέρα την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου.

Εύλογα, λοιπόν, κανείς μπορεί να αναρωτηθεί τι συμβαίνει με τη γερμανική αλληλεγγύη και τις δεσμεύσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρώτο καμπανάκι χτύπησε στην Αυστρία που έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δέχεται όσους απελαύνονται από τη Γερμανία. Σκυτάλη πήρε η Πολωνία με τον Ντόναλντ Τουσκ, τον Πολωνό πρωθυπουργό, να ζητεί να υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση, ενώ και η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής δήλωσε αντίθετη στους γερμανικούς σχεδιασμούς με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει ότι μονομερής κατάργηση της Συνθήκης Σένγκεν δεν θα γίνει ανεκτή.

Ο μόνος που εμφανίστηκε ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη ήταν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος πριν από μερικά 24ωρα με ανάρτηση του στο Χ, πρώην Twitter, είπε: «Γερμανία, καλώς όρισες στο κλαμπ».

Μέχρι σήμερα η Γερμανία ήδη έχει επιβάλει ελέγχους στα σύνορά της με την Πολωνία, την Αυστρία, την Τσεχία και την Ελβετία. Τα νέα μέτρα αφορούν στην επέκταση των ελέγχων και στις υπόλοιπες πέντε χώρες με τις οποίες συνορεύει, δηλαδή τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Δανία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA) η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 έλαβε περισσότερες από 1.14 εκατομμύρια αιτήσεις ασύλου – τον υψηλότερο αριθμό από τη μεταναστευτική κρίση το 2016. Ωστόσο, οι αιτήσεις τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί, με τον μήνα Μάιο να καταγράφεται μείωση κατά 1/3 συγκριτικά με το περασμένο φθινόπωρο. Σύμφωνα όμως με την ίδια πηγή, η Γερμανία είναι η χώρα η οποία συνεχίζει να λαμβάνει τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων ασύλου και πιο συγκεκριμένα το 22% του συνόλου αυτών.

Η χώρα βρίσκεται έναν χρόνο πριν τις προγραμματισμένες ομοσπονδιακές εκλογές και ο τρικομματικός συνασπισμός Σολτς βυθίζεται στις δημοσκοπήσεις με την ακροδεξιά να καλπάζει.

Έχει, ήδη, προηγηθεί η διεξαγωγή εκλογών στη Θουριγγία όπου το AfD έγινε η μεγαλύτερη δύναμη σε γερμανικό κρατιδιακό κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και οι εκλογές στη Σαξονία όπου έχασε για μερικές ψήφους διαφορά από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Την ίδια στιγμή, σε εννέα ημέρες, αναμένουμε μία νέα κρατιδιακή εκλογική αναμέτρηση, αυτή στο Βραδεμβούργο με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν, όμως, ότι το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) μπορεί να αναδειχθεί και πάλι νικητής.

Συνεπώς, οι αναλυτές δεν εκπλήσσονται από την υιοθέτηση των νέων σκληρών μέτρων, αφού όπως σχολιάζουν τα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης μοιάζουν, σαν μία προσπάθεια η φόρα της ακροδεξιάς να κοπεί. Ταυτόχρονα, όμως αναδεικνύουν ως παράγοντα πίεσης και, τις πρόσφατες επιθέσεις με μαχαίρι των οποίων οι δράστες ήταν αιτούντες άσυλο, αλλά και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) ζητεί αυστηρότερα μέτρα με τον επικεφαλής του, μάλιστα, να τονίζει ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν «υπολείπονται των αναγκών» της χώρας.

Από την πλευρά του, το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» βρίσκει εύφορο έδαφος να κλιμακώσει περαιτέρω την ήδη ακραία ρητορική του κατά των μεταναστών και των προσφύγων, ζητώντας ακόμη και μαζικές απελάσεις επ’ αόριστον αλλά και καμία παροχή στους αιτούντες άσυλο πέρα από, το ανατριχιαστικό, «ένα κρεβάτι, λίγο ψωμί και σαπούνι».

Πρώτοι το τίμημα του εφιάλτη των κλειστών συνόρων αναμένεται να πληρώσουν οι πιο ευάλωτοι με τους ειδικούς σε θέματα μετανάστευσης να προειδοποιούν ότι η επέκταση των συνοριακών ελέγχων σε όλα τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας δεν μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα, ενώ μιλούν ακόμη και για φαινόμενο ντόμινο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.