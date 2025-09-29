Λογαριασμός
Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Δήλωσε περήφανη που θα υπηρετήσει τον ελληνικό λαό και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ - Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πραγματοποιήθηκε η τελετή

Ορκομωσία Γκιλφόιλ

Το επίσημο χρίσμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έλαβε σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Η τοποθέτησή της στο Χ ήταν: 

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να ορκιστώ σήμερα ως πρέσβειρα της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιστοιχισμένη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα εδώ, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Είμαι περήφανη που θα υπηρετήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον ελληνικό λαό».

Γκιλφόιλ

