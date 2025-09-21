Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφλοϊλ στην Ουάσινγκτον.

Η Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στα social media χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον».

Τόνισε επίσης πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας».

Η Γκίλφοϊλ εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές».

Η επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ουάσινγκτον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών που αναδεικνύουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πνευματικού σημείου αναφοράς για την Ορθοδοξία διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

