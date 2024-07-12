Περισσότεροι από 2.400 ασθενείς νοσοκομείου στο Όρεγκον ειδοποιήθηκαν ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί σε μολυσματικές ασθένειες όπως ο HIV, η ηπατίτιδα Β και η C εξαιτίας συγκεκριμένου γιατρού, ο οποίος μπορεί να μην ακολούθησε τις κατάλληλες διαδικασίες, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας της πολιτείας.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές του Όρεγκον το πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο δομές υγείας, στο δίκτυο νοσοκομείων Providence και στο νοσοκομείο Legacy, και τα δύο κοντά στο Πόρτλαντ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έρευνα επικεντρώθηκε σε έναν αναισθησιολόγο που έκανε ενδοφλέβια αναισθησία και χρησιμοποίησε «απαράδεκτες πρακτικές ελέγχου λοιμώξεων, εκθέτοντας τους ασθενείς σε κίνδυνο μολύνσεων».

Ο αναισθησιολόγος -που δεν κατονομάζεται- έπαψε να εργάζεται.

Ο συγκεκριμένος γιατρός εργάστηκε σε δύο εγκαταστάσεις του Providence μεταξύ 2017 και 2023 και στο Ιατρικό Κέντρο Legacy Mount Hood στο Γκρέσαμ για έξι μήνες ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Σε ανακοίνωσή του, το Providence είπε ότι έχει ειδοποιήσει περίπου 2.200 άτομα που επισκέφθηκαν το Ιατρικό Κέντρο Providence Willamette Falls στο Όρεγκον Σίτι και δύο ασθενείς στο Ιατρικό Κέντρο Providence Portland ότι οι ενέργειες του αναισθησιολόγου μπορεί να τους έβαλαν σε χαμηλό κίνδυνο έκθεσης σε πιθανές λοιμώξεις.

Το νοσοκομείο τους καλεί να κάνουν δωρεάν εξέταση αίματος για έλεγχο των λοιμώξεων.

Εάν ένας ασθενής βγει θετικός στο τεστ, η Providence θα «προσεγγίσει για να συζητήσει τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα επόμενα βήματα».

Η Legacy Health είπε ότι έστειλε επιστολές σε 221 ασθενείς που μπορεί να έχουν επηρεαστεί.

Ο Όμιλος Αναισθησιολογίας του Όρεγκον ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το συμβόλαιο του αναισθησιολόγου λύθηκε.

Πηγή: skai.gr

