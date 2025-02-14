Της Αθηνάς Παπακώστα

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια στρέφεται το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας σήμερα. Το «παρών» σε αυτή θα δώσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και για πρώτη φορά θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος – επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν – έχει υπάρξει ένας εκ των σφοδρότερων επικριτών της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Αυτό το οποίο αναμένεται να ακούσει ο Ουκρανός πρόεδρος από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, όπως σημειώνει ο Τζέρεμι Μπόουεν του BBC, είναι πως η Ουκρανία χάνει και χρειάζεται να προετοιμαστεί για το... μετά. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να τονίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά με την κατάλληλη υποστήριξη, εννοώντας την Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρύβει ούτε την αμηχανία της, ούτε την ανησυχία της. Μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας ανήρτησε πως η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ρόλο κεντρικό στις διαπραγματεύσεις. «Προτεραιότητά μας, τώρα, θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της Ουκρανίας και η παροχή σε αυτή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Ωστόσο, γεγονός παραμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη παγκοσμίως και, όπως ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την προηγούμενη εβδομάδα μιλώντας στον Guardian, «εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας».

Το έργο όμως της Ευρώπης χωρίς την Ουάσιγκτον εγγυητή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να φέρουν την κύρια ευθύνη για την άμυνά τους, καθώς επίσης και την ευθύνη για την Ουκρανία. Αυτό, σημειώνουν ειδικοί και αναλυτές, θα τις αναγκάσει να συνειδητοποιήσουν την απόσταση ανάμεσα στις στρατιωτικές τους υποσχέσεις και στις στρατιωτικές τους ικανότητες. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πρώτες εκτιμήσεις του πρακτορείου Bloomberg, το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ αναμένεται να στοιχίσει στους Ευρωπαίους περίπου τρία τρισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ για το αμερικανικό CNN «ο αμερικανικός αιώνας της Ευρώπης έληξε».

Αυτή τη στιγμή ο μέχρι πρότινος παρίας της διεθνούς σκηνής, πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλά απευθείας με την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια και αποκτά την ευκαιρία να διαπραγματευτεί όσα, πραγματικά, θέλει: το Κίεβο να αποχαιρετήσει τα εδάφη που η Μόσχα έχει καταλάβει και η Ουκρανία να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Ήδη η Ουάσιγκτον δεν φαίνεται να διαφωνεί μαζί του. Θεωρεί αδύνατη την επιστροφή εδαφών στην Ουκρανία στα σύνορα του 2014, δεν αποκλείει το Κίεβο να πάρει πίσω, ίσως, ένα μέρος των εδαφών που η Μόσχα ελέγχει εδώ και τρία χρόνια πολέμου, ενώ δηλώνει πως «δεν είναι ρεαλιστικό η χώρα να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία».

Από την πλευρά του, όμως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει δηλώσει πως θέλει πίσω τα εδάφη που ελέγχονται από τους Ρώσους και τη χώρα του μέλος του ΝΑΤΟ. Ξεκαθαρίζει δε πως δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα προκύψει έπειτα από συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και προειδοποιεί άπαντες να μην εμπιστεύονται τον Πούτιν όταν λέει ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως δηλώνει ότι εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο όταν του λέει πως θέλει ειρήνη λέγοντας πως «νομίζω ότι θα μου το έλεγε εάν δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο».

Για τους αναλυτές ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν θα συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο προτού λάβει εγγυήσεις πως έστω και κάποια από τα αιτήματά του θα ικανοποιηθούν. Δεν κρύβει, άλλωστε, τη βεβαιότητά του πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και η ρωσική οικονομία αντέχουν ενώ, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πάρει πίσω την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, τότε ο Κίεβο θα καταρρεύσει γρήγορα.

Τα πιόνια σκακιέρα παίρνουν ήδη τις θέσεις τους και η πρώτη παρτίδα συνεχίζεται με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να συνομιλεί το βράδυ της Πέμπτης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σίμπιχα επισημαίνοντάς του την ανάγκη πως για να λήξει ο πόλεμος απαιτείται «τολμηρή διπλωματία».

