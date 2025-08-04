Έρευνα: Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής στην Τουρκία

Η Τουρκία γερνά. Το προσδόκιμο ζωής ξεπέρασε τα 78 χρόνια, σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα είναι μεταξύ 15 και 64 ετών.Το Κρατικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Τουρκίας (Turkstat) είναι μια από τις παλαιότερες κρατικές υπηρεσίες της. Iδρύθηκε το 1926 και συνεχίζει από τότε να συλλέγει επίσημα στατιστικά για τη χώρα, τον πληθυσμό, τους πόρους, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της. Από τον Νοέμβριο του 2005 μετονομάστηκε σε Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο ή TÜİK.



Από το συγκεκριμένο ινστιτούτο προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για την Τουρκία. Μαθαίνουμε φέρ' ειπείν ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια γερνάει και μόνο το 20,9% περιλαμβάνεται στην ομάδα 0-14 ετών (από το 26,4% που ήταν το 2007).

Πηγή: Deutsche Welle

Mαθαίνουμε ότι οι πολίτες άνω των 65 ετών είναι το 10,6% του συνόλου δηλαδή αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες. Επίσης ότι από το 2024 η μέση ηλικία του τουρκικού πληθυσμού είναι 34,4 έτη δηλαδή αυξήθηκε σημαντικά από το 28,3 που ήταν το 2007.Την περασμένη εβδομάδα η TÜİK μας παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής των Τούρκων που τώρα ξεπερνά τα 78,1 έτη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες στην Τουρκία συνεχίζουν να ζουν περισσότερο από τους άνδρες, με σημαντική διαφορά. Το προσδόκιμο ζωής τους αυξήθηκε στα 80,7 έτη, σε σύγκριση με τα 75,5 έτη για τους άνδρες, σηματοδοτώντας μια διαφορά 5,2 ετών μεταξύ των δυο φύλων.Επίσης τα νέα δεδομένα έδειξαν ότι το μέσο προσδόκιμο υγιούς ζωής, δηλαδή ο αριθμός των ετών που ένα άτομο αναμένεται να ζήσει χωρίς περιορισμούς λόγω προβλημάτων υγείας, είναι συνολικά 57,6 έτη. Για τους άνδρες, το ποσοστό αυτό είναι 58,9 έτη και για τις γυναίκες 56,3 έτη. Δηλαδή μπορεί οι γυναίκες στην Τουρκία να ζουν συνολικά περισσότερο από τους άνδρες, αλλά οι άνδρες αναμένεται να ζήσουν περισσότερα χρόνια με καλή υγεία, με πλεονέκτημα 2,6 ετών.Δεν αντιστρέφεται η δημογραφική πυραμίδαΗ μακροβιότητα στην Τουρκία σχετίζεται πάντως και με το μορφωτικό επίπεδο. Η έρευνα της TÜİK έδειξε ότι όσοι έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιθανό να ζήσουν περισσότερο από άτομα με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Στους 30ρηδες, η διαφορά στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ εκείνων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κάτω και εκείνων με τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι περίπου πέντε έτη και για τα δύο φύλα.Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την Τουρκία είναι ότι ενώ κατατάσσεται στις χώρες με γεράζοντα πληθυσμό, όπου η τρίτη ηλικία της αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, διατηρεί την νεαρή δημογραφική δομή της.Αν και ο πληθυσμός της αυξάνεται κατά 1,35% ετησίως, τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 15-64 αποτελούν το 67,4% του πληθυσμού, η ομάδα 0-14 το 25,3%, με τους ηλικιωμένους 65 ετών και άνω, να αποτελούν το 7,3% του συνόλου.

