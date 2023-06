Τουλάχιστον 41 οι κρατούμενες που σκοτώθηκαν σε συμπλοκή σε γυναικείες φυλακές στην Ονδούρα - Δείτε βίντεο

Εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος

Τουλάχιστον 41 κρατούμενες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών σε γυναικείες φυλακές στα περίχωρα της Τεγκουσιγκάλπα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Ονδούρας.

Στις φυλακές CEFAS, που βρίσκονται 25 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, κρατούνται περίπου 900 γυναίκες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Εντγκάρδο Μπαραόνα επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον αριθμό των θυμάτων, εκφράζοντας φόβους ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

🚨#BREAKING: Heavy smoke rises from prison in Támara, #Honduras, amid reports of gunfire at facility pic.twitter.com/zczCNs4OoC — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) June 20, 2023

Συγγενείς των φυλακισμένων δήλωσαν ότι όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα κρατουμένων πυρπόλησε κελί όπου κρατούνταν μέλη αντίπαλης ομάδας. Η πτέρυγα των φυλακών στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά «έχει καταστραφεί ολοσχερώς, έχει γίνει στάχτη», όπως είπαν.

📝🇭🇳At least 41 people dead leave a confrontation in a women's prison in Honduras



According to Honduran authorities, imprisoned organized crime leaders order extortion, kidnapping and other crimes from inside prisons.



A confrontation between gang members left at least 41 dead… pic.twitter.com/kRg8o9aYSx — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) June 20, 2023

Οι περισσότερες σοροί βρέθηκαν απανθρακωμένες και είναι δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων, ανέφεραν νωρίτερα αστυνομικές πηγές.

Στις ασφυκτικά γεμάτες φυλακές της Ονδούρας κρατούνται συνολικά περίπου 22.000 άνθρωποι και κατά καιρούς έχουν σημειωθεί πολύνεκρες τραγωδίες. Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το 2019 σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα. Περισσότεροι από 350 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το 2012 στις φυλακές της Κομαγιάγουα.

A riot Tuesday at a women's prison in #Honduras killed at least 41 women, most of them burned to death, in violence linked to gang activity, authorities said. pic.twitter.com/mI1NZfKUyH — HuiHui Chen Miss (@HuiHuiChenMiss) June 20, 2023

