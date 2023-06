Φρίκη στην Ονδούρα: 25 απανθρακωμένες σοροί μετά από φωτιά σε γυναικείες φυλακές

Απανθρακωμένες βρέθηκαν 25 σοροί σε γυναικείες φυλακές στα περίχωρα της Τεγκουσιγκάλπα στην Ονδούρα μετά από πυρκαγιά όπως ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η εισαγγελία.

Είχαν προηγηθεί εκτεταμένες ταραχές στις γυναικείες φυλακές CEFAS, που χαρακτηρίστηκαν ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών. Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τις σορούς.

🚨#BREAKING: Heavy smoke rises from prison in Támara, #Honduras, amid reports of gunfire at facility pic.twitter.com/zczCNs4OoC