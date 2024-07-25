Βίντεο από τη σύλληψη ενός ατόμου στην Τουρκία που θεωρείται ύποπτο για συμμετοχή στην έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα, ένα περιστατικό που άφησε δύο τραυματίες και θεωρείται «ιδιαίτερα σημαντικό» από τις ρωσικές Αρχές, δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Ο τρομοκράτης υπεύθυνος της βομβιστικής επίθεσης στη Ρωσία συνελήφθη στην Αλικαρνασσό», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια στο X. Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη σύλληψη ενός άνδρα που επέβαινε σε λευκό αυτοκίνητο από ένοπλους και πολιτικούς πράκτορες.

RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές αρχές ενημέρωσαν την Τουρκία το πρωί ότι «ένα άτομο ονόματι Γεβγένι Σερεμπιράκοφ, ρωσικής υπηκοότητας, υπεύθυνος της τρομοκρατικής επίθεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη Μόσχα» είχε φτάσει στην πόλη Αλικαρνασσό στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας.

Μάλιστα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο συλληφθείς είχε μεταμφιεστεί με σκοπό να περάσει στην Ελλάδα.

Turist kılığına girdi, Yunanistan'a kaçacaktı...



Rusya'daki terör saldırısının faili Bodrum'da kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarına @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/GW1NyBJpxi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2024

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, οι ρωσικές Αρχές είχαν ενημερώσει την Τουρκία χθες το πρωί ότι «ένα άτομο ονόματι Γιεβγκένι Σερεμπριάκοφ, ρωσικής υπηκοότητας, δράστης μιας τρομοκρατικής επίθεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη Μόσχα» είχε φτάσει σε αυτή την πόλη στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας.

Χθες, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας (FSB) Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ένας ύποπτος διέφυγε από τη Ρωσία για την Τουρκία και ότι οι ρωσικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες τουρκικές.

Το πρωί, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη ενός αυτοκινήτου 4Χ4 στη Μόσχα, ανακοίνωσε χθες το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών η οποία προκλήθηκε από έκρηξη αγνώστου αντικειμένου. Για το περιστατικό κινήθηκε ποινική διαδικασία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, η Ιρίνα Βολκ, δήλωσε ότι «ένας μηχανισμός άγνωστης προέλευσης εξερράγη σε αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ στα βόρεια της πρωτεύουσας». «Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ένα Toyota Land Cruiser ανατινάχτηκε λίγο μετά την επιβίβαση ενός άνδρα και μιας γυναίκας στο όχημα. Άλλα πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα ήταν Ρώσος αξιωματικός, αλλά τα δημοσιεύματα διέφεραν ως προς την ταυτότητα του άνδρα και του αξιώματός του. Οι ανακριτές δεν αποκάλυψαν ποτέ την ταυτότητα των δύο τραυματιών.

Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Kommersant, αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας GRU τραυματίστηκε από την έκρηξη. Το μέσο ενημέρωσης Baza ανέφερε παράλληλα μέσω Telegram για την έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο Toyota Land Cruiser ενός αξιωματικού της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU).

Το TASS μετέδωσε ότι τα θύματα ήταν ο Αντρέι Τοργκάτσοφ, «που συμμετέχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και η σύζυγός του.

Ωστόσο, ο Τοργκάτσοφ δήλωσε στο πρακτορείο Ria Novosti και στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ότι δεν ήταν τα θύματα αυτός και η σύζυγός του. «Είναι εντελώς ψευδές. Αυτή η έκρηξη δεν έχει καμία σχέση με εμένα», είπε, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως η εφημερίδα Kommersant, υποστήριξαν τότε ότι το θύμα είχε το ίδιο όνομα με αυτό του ατόμου, το οποίο εργαζόταν για τη GRU.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στη ρωσική τηλεόραση δείχνουν ένα όχημα 4Χ4 με το μπροστινό μέρος, τις πόρτες και τα παράθυρα κατεστραμμένα από την έκρηξη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει επίσης έναν άνδρα να φαίνεται να τοποθετεί κάτι κάτω από το όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και το αντικείμενο αυτό να εκρήγνυται το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.