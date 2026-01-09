Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Αμερικανοί ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους δεν είναι γνωστή.

«Δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα νοσηλεύονται με εμφανή τραύματα από πυροβολισμούς στους οποίους εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Πόρτλαντ.

Δίκτυο συνεργαζόμενο με το ABC News ανέφερε ότι οι πράκτορες που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς ήταν πράκτορες της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ και ότι το FBI ηγείται της έρευνας.

«Η κατάστασή τους (των ατόμων που δέχτηκαν πυρά) είναι άγνωστη. Οι αξιωματικοί έχουν διαπιστώσει ότι τα δύο άτομα τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς στους οποίους εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Κατανοώ την αυξημένη συγκίνηση και ένταση που αισθάνονται πολλοί μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ψύχραιμη καθώς εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπομπ Ντέι.

Οι πυροβολισμοί έρχονται μια μέρα αφότου ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα στη Μινεσότα.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Ελάνα Πιρτλ-Γκίνεϊ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ ότι οι πυροβολισμοί της Πέμπτης σημειώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης και ότι δύο κάτοικοι του Πόρτλαντ τραυματίστηκαν.

«Από όσο γνωρίζουμε, και τα δύο αυτά άτομα είναι ακόμα ζωντανά και ελπίζουμε σε περισσότερες θετικές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του απογεύματος», είπε.

