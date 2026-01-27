Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος ανατράπηκε ανοικτά των ακτών του Ομάν, ανέφερε η αστυνομία του Ομάν σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα μεταξύ των οποίων μία ομάδα Γάλλων τουριστών, ένας ξεναγός και ο καπετάνιος, βρισκόταν σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Σουλτάν Κάμπους, στο Μουσκάτ, πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, όταν ανατράπηκε. Εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, δύο τουρίστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Έχει ξεκινήσει έρευνα ροκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Three French tourists were killed after a tourist boat capsized off Oman’s Muttrah coast, about 2.5 nautical miles from Sultan Qaboos Port. The vessel was carrying 25 French tourists along with a tour guide and the captain. Two others sustained minor injuries and were treated at… pic.twitter.com/huOLHnannW — The Arabian Stories (@arabian_stories) January 27, 2026

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το σκάφος κατευθυνόταν στα νησιά Ντιμανιγιάτ, βορειοανατολικά του Μουσκάτ, που είναι γνωστά για τη σχεδόν παρθένα φύση και τον υποθαλάσσιο κόσμο τους.

Three French tourists were killed and two others injured when their boat capsized in Muttrah, Muscat Governorate, Oman.



Follow: https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/bYPzLGuXdn — Press TV 🔻 (@PressTV) January 27, 2026

Πηγή: skai.gr

