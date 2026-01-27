Pepper Church Session με τους El Sistema Greece

Μια μοναδική βραδιά, με τα 3 μουσικά σύνολα των El Sistema Greece, κάτω από τον θόλο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 20.30, μια σπάνια ακουστική ατμοσφαιρική εμπειρία, στην καρδιά της πόλης!

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Campari cocktails: Campari Spritz & Campari Negroni. Απολαύστε υπεύθυνα.

Συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

El Sistema Greece

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικά και σύγχρονα έργα για μικρά σύνολα, ποπ διασκευές, καθώς και μουσικές από τη Λατινική Αμερική, εμπνευσμένες από το El Sistema της Βενεζουέλας και τη χαρά της συλλογικής μουσικής εμπειρίας.

Η συναυλία αυτή αποτυπώνει ό,τι πρεσβεύει το El Sistema Greece: τη μουσική ως χώρο συνάντησης, συνεργασίας και εξέλιξης, ένα εργαλείο που καλλιεργεί δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και πίστη στο μαζί.

Το El Sistema Greece είναι ένα εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε μουσική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε παιδιά και νέους/νέες στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η δημιουργία μιας μουσικής κοινότητας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενδυναμώνει τους μαθητές/τις μαθήτριές του, καλλιεργώντας τις μουσικές τους δεξιότητες και ενθαρρύνοντας την ανεξάρτητη σκέψη και την πρωτοβουλία τους. Οι δραστηριότητες είναι ανοιχτές σε όλα τα παιδιά και προσφέρονται σε ομαδικά τμήματα δωρεάν.

Συντελεστές:

Strings Ensemble - Διεύθυνση: Κυριακή Κουντούρη

Decibel Collective - Διεύθυνση: Κωνσταντίνα Βεντούρη-Ρούσσου

El Sistema Greece Youth Choir - Διεύθυνση: Βάγια Παπαγιαννοπούλου

Voxettes - Διεύθυνση: Βάγια Παπαγιαννοπούλου

Χορηγοί:

ΔΕΗ

Campari. Aπολαύστε υπεύθυνα.