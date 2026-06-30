Έναν παραπάνω μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή θα μπορούν να έχουν από την ερχόμενη σεζόν οι ομάδες της Stoiximan Super League. Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ του συνεταιρισμού και πηγαίνει προς έγκριση στην ΕΠΟ, που έχει τον τελευταίο λόγο και αναμένεται να μην προβάλει εμπόδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6).

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