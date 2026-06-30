Σημαντική αύξηση των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο

Σημαντική αύξηση, σε ετήσια βάση, κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σημείωσε αύξηση 13,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγω στη σημαντική άνοδο του δείκτη τιμών παραγωγή εξωτερικής αγοράς κατά 28,1% και λιγότερο στην άνοδο του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 7,7%.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου, ο Γενικός Δείκτης τον Μάιο παρουσίασε μείωση 0,9% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πηγή: skai.gr

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