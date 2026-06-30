Σάντσεθ: Περισσότερες από ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις πολιτογράφησης μεταναστών

«Περισσότερες από ένα εκατομμύριο» αιτήσεις πολιτογράφησης κατατέθηκαν στην Ισπανία από αλλοδαπούς με παράτυπο καθεστώς στο πλαίσιο ενός μαζικού σχεδίου της σοσιαλιστικής κυβέρνησης που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου και λήγει σήμερα, 30 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Θέλουμε ο κόσμος να δει την Ισπανία ως μία χώρα που σέβεται, προστατεύει και εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός σε ομιλία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για "μία καλή απόφαση για την οικονομία μας», παραδεχόμενος ωστόσο «τις προκλήσεις» που συνδέονται με την ενσωμάτωση.

Ευνοϊκή σε μια πολιτική υποδοχής, η αριστερή κυβέρνησή του αποτελεί εξαίρεση στο μεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολλές χώρες έχουν επιλέξει αυστηροποίηση μέτρων κατά των μεταναστών.

Στο πλαίσιο του ισπανικού σχεδίου, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες προκειμένου να εξετάσουν τις αιτήσεις και να δώσουν --ή να μην δώσουν-- στους αιτούντες άδεια διαμονής και εργασίας που θα ισχύει μόνο στην Ισπανία.

Η προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων λήγει απόψε το βράδυ.

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να αιτιολογήσουν τουλάχιστον πέντε μήνες παρουσίας στο ισπανικό έδαφος την 1η Ιανουαρίου και να αποδείξουν επίσης ότι έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.

Ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, η κυβέρνηση είχε πει ότι εκτιμούσε πως αυτήν θα ωφελούνταν «σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι», στην πλειονότητά τους από τη Λατινική Αμερική.

Το σχέδιο αυτό είναι ένα «στάδιο κλειδί προκειμένου να βγει από τη μη ορατότητα μια πραγματικότητα που υπάρχει στη χώρα μας, εκείνη των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας», εκτίμησε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ, υπεραμυνόμενος της «νόμιμης, ασφαλούς και μεθοδικής» πολιτικής του στο μεταναστευτικό που έχει ως στόχο να «προσφέρει μια ευκαιρία και ένα μέλλον».

Η μετανάστευση είναι «απαραίτητη» προκειμένου να υποστηριχθούν «οι ανάγκες της οικονομίας» της Ισπανίας, κυρίως στις περιοχές που αδειάζουν από τον πληθυσμό τους, είπε ακόμη, επικαλούμενος τη γήρανση της κοινωνίας.

Στην ομιλία του ο σοσιαλιστής ηγέτης κατηγόρησε επίσης το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της δεξιάς αντιπολίτευσης, και το ακροδεξιό Vox, που αντιτίθενται σε αυτό το μέτρο, ότι «τροφοδοτούν τον φόβο, ανακινούν τον ξενοφοβικό λόγο που δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα».

«Η συνύπαρξη δεν αποκλείεται από εντάσεις, το ξέρουμε», παραδέχθηκε ωστόσο, λέγοντας ότι δεν θέλει «να αρνηθεί τα προβλήματα, τις προκλήσεις που εγείρονται ενώπιόν μας», αλλά μάλλον να «τις αντιμετωπίσει και να τις επιλύσει».

Με την ευκαιρία της τελευταίας ημέρας του σχεδίου πολιτογράφησης, της έβδομης στην ιστορία της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «Σχεδίου ενσωμάτωσης και υπηκοότητας» για το οποίο θα δοθούν αρχικά «500 εκατομμύρια ευρώ την πρώτη χρονιά».

Πηγή: skai.gr

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