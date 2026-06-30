Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εξάρθρωση σπείρας στην Κω: Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση ναρκωτικών, όπλων και χρημάτων

Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίας 17, 20 και 21 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 48χρονος πατέρας του 17χρονου κατηγορουμένου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κως

Στην εξάρθρωση συμμορίας που δραστηριοποιείτο σε ληστείες στην Κω προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, συλλαμβάνοντας τρεις νεαρούς ηλικίας 17, 20 και 21 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), ληστείες, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 48χρονος πατέρας του 17χρονου κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες χθες τα ξημερώματα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, αφαίρεσαν με τη χρήση βίας δύο κινητά τηλέφωνα από τρία νεαρά άτομα, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να ληστέψουν δύο νεαρές γυναίκες.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Φωτ.: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κως εγκληματική οργάνωση Ναρκωτικά όπλα ληστείες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο