Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από μια άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram. Το 41χρονο μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Βραζιλία, επιλέγοντας ως φόντο ένα από τα πιο μαγευτικά τοπία της χώρας, το Lençóis Maranhenses.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Γκουλάρτ εμφανίζεται μέσα στο νερό, φορώντας φύλλα νούφαρου στο στήθος της αντί για το πάνω μέρος του μαγιό της. Με μαύρα γυαλιά ηλίου και χαλαρή διάθεση, πόζαρε στον φακό δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο καλλιτεχνικό editorial μόδας παρά απλή φωτογραφία διακοπών.

Σε άλλα στιγμιότυπα, το μοντέλο φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και την άμμο, φορώντας το μπικίνι της και αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό. «Ήλιος, άμμος και οι κρυστάλλινες λιμνοθάλασσες…», έγραψε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το Lençóis Maranhenses βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Βραζιλίας και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά Εθνικά Πάρκα της χώρας. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή έκταση με λευκούς αμμόλοφους, οι οποίοι κατά την περίοδο των βροχών γεμίζουν με νερό, σχηματίζοντας μικρές και μεγάλες λιμνοθάλασσες.

Το μοναδικό αυτό τοπίο είναι γνωστό και ως η «Έρημος με τις Χίλιες Λίμνες», καθώς οι γαλαζοπράσινες λίμνες ξεπροβάλλουν ανάμεσα στους κυματιστούς αμμόλοφους, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό. Η ανάρτηση της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ απέσπασε γρήγορα χιλιάδες «likes» και σχόλια, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν τόσο την εμφάνισή της όσο και το εντυπωσιακό μέρος που επέλεξε για τις φωτογραφίες της.

Πηγή: skai.gr

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