Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη στην Ουκρανία είναι μόλις 20 με 35 λεπτά — γεγονός που αναδεικνύει το πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των drones, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα.



Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει ότι θα ζήσει μόλις 10 ημέρες έως τρεις εβδομάδες — από την άφιξή του στο πεδίο εκπαίδευσης μέχρι τον θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με άρθρο γνώμης του ιστορικού Πίτερ Φράνκοπαν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς bloggers.

Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα τεσσεράμισι χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρεατομηχανή του Πούτιν.



Στα τέλη του 2025, Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους, αλλά ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος.



Σύμφωνα με στρατιωτικούς bloggers, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί περίπου 800 έως 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούχους στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες ημέρες εκπαίδευσης για μάχη.



Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000, με διάφορες δυτικές πηγές να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.



Η Μόσχα — η οποία έχει σήμερα πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια — υφίσταται πλέον οκτώ θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο Φράνκοπαν.

Με απέλπιδες προσπάθειες να βρεθούν νέοι νεοσύλλεκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε ελάφρυνση χρέους, προκειμένου να ενθαρρυνθούν

για κατάταξη.



Διευκρινίζεται εδώ ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Ρωσία είναι μόλις 1.000 δολάρια τον μήνα, και πολύ χαμηλότερος σε πολλές από τις απομακρυσμένες περιοχές όπου ο Πούτιν στρατολογεί στρατιώτες.

Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θυμάτων της Ρωσίας αποδίδεται στην εκπληκτική αύξηση των στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία έχουν γίνει τα πιο αποτελεσματικά όπλα της Ουκρανίας.



Το Κίεβο χτυπά επίσης ολοένα και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, η οποία φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος.



Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειώσει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας κατά περίπου 700.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters. Περισσότερες από τις μισές περιοχές της Ρωσίας εκδίδουν πλέον δελτίο καυσίμων, κάτι απίστευτο για τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό καυσίμων στον κόσμο.



Η Ρωσία δαπανά πλέον περισσότερο από το ήμισυ του κρατικού προϋπολογισμού της στον στρατό, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η οικονομία του Πούτιν βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.



Ένας Ρώσος blogger, βετεράνος του πολέμου της Ουκρανίας με το όνομα Αλεξάντρ Λούνιν, κατηγόρησε τους Ρώσους διοικητές ότι βασανίζουν τακτικά τους δικούς τους στρατιώτες και προειδοποίησε ότι σύντομα θα μπορούσε να ξεσπάσει ανταρσία.



Σε βίντεο που ανήρτησε, ο Λούνιν απαίτησε μια ζωντανή, ραδιοφωνική συνάντηση με τον Πούτιν και προειδοποίησε ότι εάν αυτό δεν συμβεί, «ο στρατός θα στρέψει τα όπλα του εναντίον του Κρεμλίνου», ανέφερε το Fortune.



Αλλά ο Φράνκοπαν, καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επισήμανε ότι η επανάσταση ήταν απίθανη και, αντίθετα, ο Πούτιν θα μπορούσε να νιώσει ότι έχει λιγότερα να χάσει κλιμακώνοντας τη σύγκρουση.



«Να προσέχετε τον άνθρωπο που πνίγεται: Οι επόμενοι μήνες πιθανότατα θα είναι επικίνδυνοι εκτός και εντός Ρωσίας, καθώς ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να επιβιώσει», έγραψε.



Πηγή: skai.gr

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