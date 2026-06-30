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Σαλαμίνα: Βυθίζεται θαλαμηγός στη Μαρίνα Βουρκαρίου - Δείτε φωτογραφίες

Στη θαλαμηγό που είναι σημαίας Πολωνίας, επέβαιναν πέντε άτομα που έχουν βγει από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους - Τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα

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Σαλαμίνα

Κινητοποίηση του Λιμενικού προκάλεσε περιστατικό με θαλαμηγό που άρχισε να βυθίζεται σε μικρή απόσταση από την ακτή στη Μαρίνα Βουρκαρίου στη Σαλαμίνα.

Σαλαμίνα

Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, στη θαλαμηγό που είναι σημαίας Πολωνίας, επέβαιναν πέντε άτομα που έχουν βγει από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα.

Σαλαμίνα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαλαμίνα θαλαμηγός βύθιση
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