Ολλανδία: Συλλήψεις εκατοντάδων ακτιβιστών σε διαδηλώσεις κατά των ορυκτών καυσίμων Κόσμος 20:39, 10.09.2023

Εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στον αυτοκινητόδρομο Α12 το μεσημέρι, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των αρχών να μην κλείσουν αυτή την μεγάλη οδική αρτηρία