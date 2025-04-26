Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 179 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό των 6,3 βαθμών που έπληξε χθες Παρασκευή την επαρχία Εσμεράλδας στο βορειοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Ο Αντρές Μαφάρε, ένας 36χρονος ψαράς, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έτρεξε «σαν τρελός» για να φθάσει στην οικογένειά του. «Όταν έφθασα, είδα το μικρό σπίτι μου να έχει καταρρεύσει», είπε. Αλλά, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του ήταν σώοι και αβλαβείς.

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 06.45 (τοπική ώρα, 14.45 στην Ελλάδα) και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Το επίκεντρο εντοπίζεται 8,4 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Εσμεράλδας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης παράκτιας επαρχίας, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, και έγινε αισθητός σε 10 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού.

«Ήταν πολύ ισχυρός… Μας φάνηκε σαν αιωνιότητα», είπε στο AFP ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού Γιάκου Πέρες, ο οποίος βρισκόταν σε πανεπιστήμιο της Εσμεράλδας για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Φεύγοντας, είδε «κατεστραμμένα, μικρά σπίτια».

Ο σεισμός προκάλεσε τον τραυματισμό 32 ανθρώπων και κατέστρεψε 179 σπίτια, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Επηρεάστηκαν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν σε δύο γέφυρες, δρόμους, 26 σχολεία και επτά κέντρα υγείας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισημερινός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του σεισμού του 2016, που είχε πλήξει τις ακτές των επαρχιών Μανάμπι και Εσμεράλδας. Μεγέθους 7,8 βαθμών, είχε απολογισμό 673 νεκρούς και περίπου 6.300 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

