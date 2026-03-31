Τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να έχει γίνει μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Ούγγρου ομολόγου του Πέτερ Σιγιάρτο δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

“I’m always at your service”: leaked calls between Lavrov and Hungary’s FM



Recordings of conversations between Sergey Lavrov and Péter Szijjártó suggest the Hungarian minister was willing to advance Moscow’s interests within the EU.



In one call, Lavrov asks for sanctions on… pic.twitter.com/ShNgsZDwun March 31, 2026

Στην τηλεφωνική συνομιλία, ο Λαβρόφ ζητά την άρση των κυρώσεων κατά της αδελφής του ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ — ο Σιγιάρτο απαντά ότι η Ουγγαρία, μαζί με τη Σλοβακία, ήδη προετοιμάζει μια πρόταση.

Αργότερα, η αδελφή του Ουσμάνοφ διαγράφηκε από τον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ.

Πριν τερματίσει την επίμαχη κλήση, ο Σιγιάρτο ανέφερε επίσης την επίσκεψή του στα νέα κεντρικά γραφεία της ρωσικής εταιρείας ενέργειας Gazprom και πρόσθεσε: «Είμαι πάντα στη διάθεσή σας».

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, ο τόνος της συνομιλίας παραπέμπει περισσότερο σε «χειριστή και πηγή», παρά σε συνομιλία δύο ισότιμων αξιωματούχων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν επανειλημμένα πιέσει για τη διαγραφή Ρώσων πολιτών από τον κατάλογο για πολιτικούς λόγους, ενώ προηγούμενες πηγές ανέφεραν ότι ο Σιγιάρτο μοιράστηκε πληροφορίες από κλειστές συζητήσεις της ΕΕ με τον Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

