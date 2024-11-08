Οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσώπευαν «σχεδόν το 70%» των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2023 ως τον Απρίλιο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ έπειτα από ενδελεχή εξακρίβωση των στοιχείων ενός μέρους των θυμάτων του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ταυτοποίησε 8.119 από τους περισσότερους από 34.500 ανθρώπους που σκοτώθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του πολέμου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «σχεδόν το 70% ήταν παιδιά και γυναίκες».

