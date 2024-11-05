Τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε σκηνές εκτοπισμένων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γάζας, περιλαμβανομένων των Μπέιτ Λαχίγια, Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ και της πόλης αλ-Ζαουάιντα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σύμφωνα με το WAFA, 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφοδρό βομβαρδισμό σε κατοικία στην Μπέιτ Λαχίγια, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δύο σκοτώθηκαν όταν δέχτηκε πλήγμα μια σκηνή στην Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και άλλοι τέσσερις σε παρόμοια επίθεση με στόχο σκηνή στην αλ-Ζαουάιντα.

Παράλληλα, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη διάρκεια εφόδου του ισραηλινού στρατού και από αεροπορικά πλήγματα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό υπουργείο ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Καμπατίγια και δύο άλλοι στην περιοχή Ταμούν.

Η βία έχει αυξηθεί στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα με σχεδόν καθημερινές επιχειρήσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις που περιλαμβάνουν συλλήψεις και συχνές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και σε παλαιστίνιους μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

