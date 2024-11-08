Ερντογάν: Προσκάλεσα τον Τραμπ στην Τουρκία - Ελπίζω να δεχτεί την πρόσκληση

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι προσκάλεσε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Τουρκία στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη, κατά την οποία -όπως είπε ο Ερντογάν- ο Τραμπ μίλησε πολύ θετικά για την Τουρκία.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έγιναν στη διάρκεια της πτήσης από τη Βουδαπέστη και τις μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TRT και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η συνεργασία της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον υπό την προεδρία Τραμπ θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων, είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πει στο Ισραήλ να «σταματήσει» τις επιθέσεις και η διακοπή της παροχής όπλων στο Ισραήλ θα μπορούσε να είναι μια καλή αρχή, μετέδωσε το NTV.

Επίσης, είπε ότι η προεδρία Τραμπ θα επηρεάσει σοβαρά τις πολιτικές και στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ερντογάν ανέφερε ότι θα μπορούσε να τελειώσει εύκολα, εάν η αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ υιοθετήσει μια προσέγγιση που εστιάζει στη λύση.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι οι προσπάθειες των δυτικών χωρών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία θα επιταχύνουν μια λύση.

