Η Χαμάς απορρίπτει το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός λέει ισραηλινός αξιωματούχος

Η Χαμάς απέρριψε το προτεινόμενο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Τρίτη ισραηλινός αξιωματούχος ο οποίος μελέτησε την απάντηση που διαβίβασε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στους μεσολαβητές.

«Το Ισραήλ έλαβε απόψε από τους μεσολαβητές την απάντηση της Χαμάς. Στην απάντηση, η Χαμάς απορρίπτει την πρόταση για απελευθέρωση των ομήρων, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν», δήλωσε ο ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ «έχουν αλλάξει όλες τις βασικές και πιο σημαντικές παραμέτρους», υποστήριξε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.