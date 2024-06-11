Οι ΗΠΑ αξιολογούν την απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός

Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι εξετάζει την απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 31 Μαΐου.

«Έχουμε λάβει την απάντηση που διαβίβασε η Χαμάς στο Κατάρ και στην Αίγυπτο και τη μελετάμε», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι, αρνούμενος να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. «Δεν πρόκειται να παραθέσω το πλαίσιο ή λεπτομέρειες της απάντησης που μόλις λάβαμε και την οποία το επιτελείο μας αξιολογεί, όπως επίσης οι φίλοι μας στο Κατάρ και στην Αίγυπτο», δήλωσε.

Σε κοινό ανακοινωθέν που έδωσαν νωρίτερα στη δημοσιότητα, η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ υπογράμμιζαν πως δίνουν «προτεραιότητα στα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού» και εξέφραζαν «ετοιμότητα» για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

