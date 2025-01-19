ΟΗΕ: Πάνω από 200.000 σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στην χώρα τους

Περισσότεροι από 200.000 σύροι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στην χώρα τους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Ασαντ στις αρχές του Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, πριν από την επίσκεψη του Υπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι στην Συρία και την περιοχή.

Ανάμεσα στις 8 Δεκεμβρίου 2024 και τις 16 Ιανουαρίου 2025, περί τους 195.200 Σύροι είχαν επιστρέψει στην χώρα τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε στο Χ ο Φιλίπο Γκράντι.

«Σύντομα θα πάω στην Συρία - και στις γειτονικές χώρες - καθώς η Υπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες αυξάνει την υποστήριξή της προς τους επαναπατρισθέντες και τις κοινότητες υποδοχής», έγραψε.

Χιλιάδες Σύροι διέφυγαν από τον Λίβανο λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών και επέστρεψαν στην Συρία πριν από την φυγή του Μπασάρ αλ-Ασαντ μπροστά στην προέλαση των δυνάμεων της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ.

Από το 2011, εκατομμύρια Σύροι διέφυγαν από την Συρία διωγμένοι από τον εμφύλιο πόλεμο και την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση για να βρουν καταφύγιο στις γειτονικές ή πιο μακρινές χώρες.

Πηγή: skai.gr

