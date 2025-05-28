Βρετανία: Βαριές κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων κατά των Άντριου και Τρίσταν Τέιτ

Ο Άντριου Τέιτ, 38 ετών, και ο αδελφός του Τρίσταν Τέιτ, 36 ετών, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, εμπορία ανθρώπων και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ο Άντριου Τέιτ αντιμετωπίζει 10 κατηγορίες που σχετίζονται με τρεις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων του βιασμού, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της εμπορίας ανθρώπων και του εξαναγκασμού σε πορνεία με σκοπό το κέρδος. Ο Τρίσταν Τέιτ κατηγορείται για 11 παρόμοια αδικήματα εις βάρος μίας γυναίκας.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελικής Υπηρεσίας (CPS) του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι «επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε εγκρίνει την άσκηση δίωξης κατά των Άντριου και Τρίσταν Τέιτ για αδικήματα, μεταξύ άλλων, βιασμού, εμπορίας ανθρώπων, εξαναγκασμού στην πορνεία και σωματικής βλάβης, σε βάρος τριών γυναικών.»

Οι κατηγορίες βασίζονται σε φάκελο στοιχείων που παραδόθηκε από την Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ. Εξαιτίας της υπόθεσης εκδόθηκε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης το 2024, και οι ρουμανικές αρχές ενέκριναν την έκδοσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η CPS, πρέπει πρώτα να διευθετηθούν οι εγχώριες ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν στη Ρουμανία.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι οι ποινικές διαδικασίες είναι ενεργές και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καλώντας τα ΜΜΕ και το κοινό να μην προχωρούν σε σχολιασμούς ή κοινοποιήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.



Πηγή: skai.gr

