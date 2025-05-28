Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς οι έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία έχουν αποτύχει, η Ρωσία έχει εντείνει την πίεσή της, σημειώνοντας τις πιο σημαντικές προόδους της από τον Ιανουάριο. Οι επιθέσεις με drones και από τις δύο πλευρές είναι πλέον καθημερινές. Όταν ωστόσο, τα drones άρχισαν να χρησιμοποιούνται μαζικά σε αυτόν τον πόλεμο, και οι δύο στρατοί εξόπλισαν τα οχήματά τους με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία μπορούσαν να εξουδετερώσουν τα drones. Αυτή η προστασία έχει εξαφανιστεί με την άφιξη των drones οπτικών ινών, με τη Ρωσία να έχει προς το παρόν πλεονέκτημα και την Ουκρανία να προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή της, επισημαίνει το BBC.

«Η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί drones οπτικών ινών πολύ πριν από εμάς, ενώ εμείς τα δοκιμάζαμε ακόμα. Αυτά τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μέρη όπου πρέπει να κατεβαίνουμε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα drones. Μπορούμε ακόμη και να μπούμε σε σπίτια και να αναζητήσουμε στόχους μέσα», λέει ο Venia, πιλότος drone στην 68η Ταξιαρχία Jaeger.

«Αρχίσαμε να αστειευόμαστε λέγοντας ότι ίσως θα έπρεπε να κουβαλάμε ψαλίδι για να κόψουμε το σχοινί», λέει ο Serhii, ο στρατιώτης του πυροβολικού.

Τα drones οπτικών ινών έχουν όντως μειονεκτήματα – είναι πιο αργά και το καλώδιο θα μπορούσε να μπλεχτεί σε δέντρα. Αλλά προς το παρόν, η ευρεία χρήση τους από τη Ρωσία σημαίνει ότι η μεταφορά στρατιωτών από και προς τις θέσεις τους μπορεί συχνά να είναι πιο θανατηφόρα από το ίδιο το πεδίο της μάχης.

«Όταν μπαίνεις σε μια θέση, δεν ξέρεις αν σε έχουν εντοπίσει ή όχι. Και αν σε έχουν εντοπίσει, τότε μπορεί ήδη να ζεις τις τελευταίες ώρες της ζωής σου», λέει ο Όλες, Αρχιλοχίας της μονάδας αναγνώρισης της 5ης Ταξιαρχίας Εφόδου.

Ο Oles και οι άντρες του βρίσκονται στο πεζικό, υπηρετούν στα χαρακώματα ακριβώς στην πρώτη γραμμή της άμυνας της Ουκρανίας. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο BBC το ρωσικό πεζικό έχει αλλάξει την τακτική του. «Νωρίτερα επιτίθονταν σε ομάδες. Τώρα στέλνουν μόνο ένα ή δύο άτομα κατά καιρούς. Χρησιμοποιούν επίσης μοτοσικλέτες και σε μερικές περιπτώσεις, τετράτροχες μοτοσικλέτες. Μερικές φορές γλιστρούν».

Παρά τα πρόσφατα κέρδη της Ρωσίας, δεν θα είναι γρήγορο ή εύκολο γι' αυτήν να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ, όπου βρίσκεται το Ποκρόφσκ. Η Ουκρανία έχει αντιδράσει σθεναρά, αλλά χρειάζεται σταθερή προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για να συνεχίσει τη μάχη.

Καθώς ο πόλεμος μπαίνει στο τέταρτο καλοκαίρι, τα προβλήματα σε ανθρώπινο δυναμικό της Ουκρανίας απέναντι σε έναν πολύ μεγαλύτερο ρωσικό στρατό είναι επίσης εμφανή. Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες που συναντάμε κατατάχθηκαν στον στρατό μετά την έναρξη του πολέμου. Έχουν εκπαιδευτεί για μερικούς μήνες, αλλά έπρεπε να μάθουν πολλά εν ώρα εργασίας εν μέσω ενός μαινόμενου πολέμου.

