Μακρόν: Καταδικάζει τις «ρωσικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης» της Μολδαβίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις «ρωσικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης» της Μολδαβίας, υποδεχόμενος σήμερα τη Μολδαβή ομόλογό του Μάγια Σάντου στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Η Μολδαβία, της οποίας ο εναέριος χώρος παραβιάζεται συχνά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους της Ρωσίας, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει όλο και πιο απροκάλυπτες ρωσικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης που στοχεύουν κυρίως τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας σας», είπε ο Μακρόν στη Σάντου.

Η Μολδαβία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

