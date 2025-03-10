Πάπας Φραγκίσκος: Θετική η πρόβλεψη των γιατρών για την εξέλιξη της υγείας του, βρίσκεται εκτός κινδύνου

Είκοσι τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή του πάπα Φραγκίσκου στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του Βατικανού, οι θεράποντες ιατροί είναι σε θέση να εκτιμήσουν ότι η εξέλιξη της υγείας του ποντίφικα είναι θετική και ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η πρόοδος των περασμένων ημερών συνεχίστηκε, όπως δείχνουν οι αιματολογικές εξετάσεις και η θετική ανταπόκριση του Φραγκίσκου στη φαρμακευτική αγωγή.

Ο πάπας, όμως, δεδομένης της πολυπλοκότητας της κατάστασης για την οποία εισήχθη στο νοσοκομείο, και της λοίμωξης του αναπνευστικού, θα πρέπει να παραμείνει ακόμη, για κάποιες ημέρες, στην πολυκλινική Τζεμέλι.

Κατά τη σημερινή ημέρα ο ποντίφικας προσευχήθηκε στο παρεκκλήσι που βρίσκεται δίπλα στο δωμάτιό του και κοινώνησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

