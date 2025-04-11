Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 10 μελών της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, από πλήγμα των ισραηλινών δυνάμεων στη διάρκεια της νύχτας στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τα θύματα, ηλικίας 3 ως 58 ετών, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που έγινε γύρω στις 03:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής διασωστών Μαχμούντ Μπάσαλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες αυτές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν παράλληλα συνεχή και έντονα πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης σήμερα το πρωί στην Χαν Γιούνις.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε επίσης ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ κάλεσε εξάλλου τους κατοίκους πολλών συνοικιών του ανατολικού τμήματος της Πόλης της Γάζας, η οποία βρίσκεται επίσης στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός «επιχειρεί με ισχύ στις ζώνες σας για να καταστρέψει τις τρομοκρατικές υποδομές. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως αυτές τις ζώνες και να μεταβείτε στα καταφύγια που είναι γνωστά, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το Ισραήλ ξανάρχισε στις 18 Μαρτίου τους βομβαρδισμούς, τερματίζοντας δίμηνη εκεχειρία με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

