Η Λούσι Μάρκοβιτς, το μοντέλο με καταγωγή από την Αυστραλία που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «Australia’s Next Top Model» και κατέκτησε τις πασαρέλες μεγάλων οίκων όπως οι Armani και Versace, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε την Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025, το πρακτορείο μοντέλων που την εκπροσωπούσε, «Elite Model Management», μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 27χρονη έδινε μάχη με μια σπάνια πάθηση του εγκεφάλου. Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός της, στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram είχε αναρτηθεί story που αποκάλυπτε ότι βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Lucy Markovic, a model who competed in Australia's Next Top Model and took part in fashion shows for brands like Versace and Bulgari, has died. She was only 27 years old. READ: https://t.co/kT5cKG5pWj pic.twitter.com/F8vtXHm7Mm — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) April 11, 2025

«Η Λούσι ήταν ένα λαμπερό φως», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρακτορείου. «Το μόντελινγκ ήταν ένα από τα όνειρά της και νιώθουμε βαθιά τιμή που σταθήκαμε δίπλα της σε αυτήν τη διαδρομή. Έφερε χάρη, δύναμη και ομορφιά στη δουλειά της. Πάνω απ’ όλα όμως έφερε τον εαυτό της, τη ζεστασιά, το γέλιο και τη λάμψη της».

Η Λούσι Μάρκοβιτς πρωτοσυστήθηκε στο ευρύ κοινό ως έφηβη, συμμετέχοντας στην ένατη σεζόν του «Australia’s Next Top Model» το 2015, όπου και αναδείχθηκε φιναλίστ, χάνοντας, ωστόσο, στον τελικό από την Μπρίτανι Μπίτι. Η παρουσία της στον διαγωνισμό ήταν αρκετή για να της ανοίξει τον δρόμο για μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα.

Πριν από τρεις εβδομάδες, η Λούσι Μάρκοβιτς είχε ανακοινώσει μέσω Instagram ότι θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση λόγω αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας (AVM) στον εγκέφαλο. Πρόκειται για μια σπάνια αγγειακή πάθηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη και εγκεφαλικά επεισόδια. Όπως αποκάλυψε, η δυσπλασία είχε το μέγεθος μπάλας του γκολφ και της είχε προκαλέσει επανειλημμένως κρίσεις επιληψίας. Η ίδια έδινε τη δική της μάχη για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.