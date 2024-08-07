ΠΟΥ: Θα στείλει 1 εκατ. εμβόλια για την πολιομυελίτιδα στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει περισσότερα από 1 εκατομμύριο εμβόλια για την πολιομυελίτιδα στη Λωρίδα της Γάζας, αφού εντοπίστηκε ο ιός σε δείγματα λυμάτων.

«Ο ΠΟΥ στέλνει περισσότερα από 1 εκατ. εμβόλια (…) που θα χορηγηθούν τις επόμενες εβδομάδες» στον παλαιστινιακό θύλακα, που αντιμετωπίζει σοβαρή υγειονομική κρίση έπειτα από 10 μήνες πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ο εντοπισμός του ιού σε λύματα στη Γάζα είναι ένδειξη ότι κυκλοφορεί στην κοινότητα και θέτει σε κίνδυνο τα ανεμβολίαστα παιδιά», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

Στις 30 Ιουλίου το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς κήρυξε τον θύλακα «ζώνη επιδημίας πολιομυελίτιδας», κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι κατέστρεψε τις υγειονομικές υπηρεσίες και για αυτό επανεμφανίστηκε ο ιός. Το στέλεχος CPV2 του ιού εντοπίστηκε σε δείγματα λυμάτων από την περιοχή του Χαν Γιουνίς και από την κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.