Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας τον μεγαλύτερο μηνιαίο αριθμό από τότε που οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών άρχισαν να καταγράφουν τέτοια περιστατικά το 2006, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) προειδοποιεί για την απότομη αύξηση της βίας, η οποία επισημαίνει ότι οι επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και υλικές ζημιές, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε οκτώ περιστατικά την ημέρα.

«Από το 2006, το OCHA έχει καταγράψει πάνω από 9.600 τέτοιες επιθέσεις. Περίπου 1.500 από αυτές έλαβαν χώρα μόνο φέτος, περίπου το 15% του συνόλου», ανέφερε ο οργανισμός του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του.

Η Δυτική Όχθη, όπου κατοικούν 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των σχεδίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος που θα υπάρχει παράλληλα με το Ισραήλ, αλλά οι διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις έχουν επεκτείνει τους οικισμούς με γοργούς ρυθμούς, κατακερματίζοντας τη γη.

Τα Ηνωμένα Έθνη, οι Παλαιστίνιοι και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ το αμφισβητεί. Πάνω από μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη.

Το OCHA ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν μέχρι την Τετάρτη, 42 Παλαιστίνια παιδιά έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη μέχρι στιγμής φέτος.

«Αυτό σημαίνει ότι ένας στους πέντε Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη το 2025 ήταν παιδί», δήλωσε το OCHA.

Οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη σημειώθηκαν παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στον πόλεμο στη Γάζα τον Οκτώβριο, η οποία έχει ηρεμήσει το μεγαλύτερο μέρος των μαχών και έχει οδηγήσει στην επιστροφή των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

