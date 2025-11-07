Η Βουλγαρία υιοθετεί νόμο για να πάρει τον έλεγχο του διυλιστηρίου της Lukoil στο Μπουργκάς

Το κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να πάρει τον έλεγχο του διυλιστηρίου της Lukoil στο Μπουργκάς, στην ανατολική Βουλγαρία, φοβούμενο μήπως οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού ομίλου οδηγήσουν στην πλήρη και οριστική διακοπή της λειτουργίας του.

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο να επιβάλουν κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού ανησυχεί πράγματι τη βουλγαρική κυβέρνηση καθώς αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο τέλος των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου που βρίσκεται κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και επίσης η μεγαλύτερη εταιρία της χώρας με έναν κύκλο εργασιών 4,68 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Οι αμερικανικές κυρώσεις, που θα τεθούν σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου "θα οδηγήσουν στην πραγματικότητα στη διακοπή των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου λόγω της άρνησης όλων των πλευρών να πραγματοποιούν πληρωμές σε εταιρίες που ανήκουν στη Lukoil", αιτιολόγησαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας που συνέταξαν το νομοσχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε με ταχεία διαδικασία.

Η Lukoil κατέχει έμμεσα το 99,85% του διυλιστηρίου του Μπουργκάς, το οποίο ονομάζεται Neftochim. Ένας ειδικός διαχειριστής θα μπορεί να διοριστεί από τη βουλγαρική κυβέρνηση, για να αναλάβει στο εξής τα ηνία.

Θα μπορεί επίσης να προχωρήσει σε μεταβιβάσεις μετοχών "μετά την εκπόνηση μιας αξιολόγησης της αγοράς" και μετά την έγκριση της κυβέρνησης, αποφάσισαν επίσης οι Βούλγαροι βουλευτές.

Εκτός από το διυλιστήριο του Μπουργκάς, η Lukoil κατέχει περισσότερα από 220 πρατήρια βενζίνης στη Βουλγαρία, ένας αριθμός που την καθιστά τον μεγαλύτερο διανομέα καυσίμων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.